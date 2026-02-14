Cossignano premiato alla Bit grazie al progetto ’Tessuinum’

Cossignano ha vinto un premio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dopo aver presentato il progetto ‘Tessuinum’. La motivazione è il contributo che l’iniziativa dà alla valorizzazione delle tradizioni tessili locali, coinvolgendo le scuole e i produttori del territorio. Il sindaco ha spiegato che il riconoscimento nasce dall’impegno di tutta la comunità nel promuovere le radici culturali del paese. Durante la cerimonia, è stato mostrato anche un video con le immagini delle prime attività di laboratori tessili nelle scuole.

Il Comune di Cossignano tra le realtà premiate alla Bit di Milano, dove l'amministrazione comunale ha ricevuto il Premio 'Talenti e Imprese' della Bcc Picena per il progetto ' Tessuinum ', finanziato dalla Struttura Commissariale Sisma. A ritirare il riconoscimento, a nome della comunità, il sindaco Roberto Luciani. La premiazione si è svolta alla presenza del presidente della Bcc Picena, Sandro Donati, del commissario straordinario Guido Castelli, del presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, e dei Sindaci coinvolti nel progetto. Un momento istituzionale che ha evidenziato la collaborazione tra enti locali, sistema del credito e istituzioni nel percorso di rilancio del territorio.