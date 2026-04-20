Successo per la 40ª edizione di Foiano in Fiore

La 40ª edizione di “Foiano in Fiore” si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione. La manifestazione, dedicata al florovivaismo e all’arredo da giardino, si è svolta nel centro storico di Foiano della Chiana, che per due giorni ha accolto espositori e visitatori provenienti da diverse regioni. Durante l’evento, sono stati presentati numerosi prodotti, tra piante, fiori e arredi, creando un’atmosfera ricca di colori e profumi.

Si è conclusa con uno straordinario successo la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”, la storica manifestazione dedicata al mondo del florovivaismo e dell’arredo da giardino che, per due giorni, ha trasformato il centro storico di Foiano della Chiana in un’esplosione di colori, profumi e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Grande successo per la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”Arezzo, 20 aprile 2026 – Grande successo per la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Oltre 5. Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”Arezzo, 14 aprile 2026 – Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Si è svolta presso il Comune di Foiano della Chiana, la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di Foiano in Fiore; Tutto pronto per la 40ª edizione di Foiano in Fiore; 40ª edizione di Foiano in Fiore; Tutto pronto per il Prealpi Orobiche: Colombi e Re nei panni dei favoriti. Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di Foiano in FioreL’edizione 2026, in programma sabato 18 aprile dalle ore 15.00 e domenica 19 aprile dalle ore 10.00, animerà il centro storico con una ricca mostra mercato dedicata a fiori, piante, arredo da giardino ... msn.com Ferrara, al Vivicittà è festa per mille: ecco chi ha vintoFerrara Successo per la 40ª edizione di Vivicittà, la manifestazione nazionale Uisp che si è corsa in tantissime città italiane, a Ferrara organizzata dalla sezione Uisp cittadina. Un migliaio i parte ... msn.com LACRIME A NAPOLI Cosa è successo - facebook.com facebook Clamoroso quanto successo a Verona dopo la sfida contro il Milan: all’esterno dello stadio è sfociata una rissa che ha visto coinvolti l’attaccante gialloblù Gift Orban e un tifoso #Orban #Verona x.com