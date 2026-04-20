Grande successo per la 40ª edizione di Foiano in Fiore

La 40ª edizione di “Foiano in Fiore” si è conclusa con oltre 5.000 persone presenti nel fine settimana. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diverse zone, attirando un pubblico numeroso e variegato. L’evento si è svolto nel centro cittadino, coinvolgendo esposizioni e attività legate alla tradizione florovivaistica. La manifestazione si è confermata come un appuntamento di rilievo per la comunità locale e i visitatori.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Oltre 5.000 presenze nel weekend. Si è conclusa con uno straordinario successo la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”, la storica manifestazione dedicata al mondo del florovivaismo e dell’arredo da giardino che, per due giorni, ha trasformato il centro storico di Foiano della Chiana in un’esplosione di colori, profumi e partecipazione. Sono state oltre 5.000 le persone che hanno visitato la manifestazione nel corso del weekend, confermando Foiano in Fiore come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della primavera in Valdichiana. La mostra mercato di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande successo per la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Notizie correlate Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”Arezzo, 14 aprile 2026 – Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Si è svolta presso il Comune di Foiano della Chiana, la... Foiano in Fiore 2026 – La 40ª edizione in immaginiAnghiari celebra l’eccellenza del “fatto a mano”: torna la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana “We Want Miles!”: il jazz... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande successo per la 11ª edizione della Due Giorni del Mare 2026; Formia, grande successo per le Giornate Internazionali di Studi Formiani: ricerca, territorio e comunità al centro; CoNaPE 2026: grande successo per la seconda edizione del Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie; Grande successo per la quarta edizione del Tic Festival. Bordighera, grande successo per la conferenza sul centenario della Regina Margherita: ex chiesa anglicana gremitaL’iniziativa ha dimostrato come la cultura, quando proposta con linguaggi accessibili e coinvolgenti, sia capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale ... riviera24.it Grande successo per la 4ª edizione della Corsa dell’Acqua: quasi 400 atleti al viaArezzo, 22 marzo 2026 – Grande successo per la 4ª edizione della Corsa dell’Acqua: quasi 400 atleti al via. Vincono Alessandro Tartaglini e Giulia Sadocch i. Si è svolta con grande partecipazione la 4 ... lanazione.it Grande successo per la Festa dell’Intercultura all’Istituto “L. Da Vinci” di Somma Lombardo. - facebook.com facebook