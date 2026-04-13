Questa mattina, nel territorio mantovano, gruppi di volontariato ambientale si sono riuniti per partecipare alla Giornata del Verde Pulito, promossa dalla Regione Lombardia. In sole due ore, sono stati raccolti circa 350 chili di rifiuti, come confermato dai volontari coinvolti nell'iniziativa. L'intervento ha coinvolto diverse zone della città, con una notevole partecipazione da parte della comunità locale.

Questa mattina, lunedì 13 aprile 2026, diverse realtà di volontariato ambientale si sono attivate nel territorio mantovano per la Giornata del Verde Pulito promossa dalla Regione Lombardia. Le operazioni di pulizia hanno coinvolto l’area tra Bagnolo San Vito e Curtatone, con interventi specifici condotti dagli Amici di Attila lungo Strada Ghisiolo e dal gruppo Plasticfree nelle zone di Curtatone. L’operatività degli Amici di Attila e il recupero dei materiali a Bagnolo San Vito. Lungo il tratto di Strada Ghisiolo che intercorre tra viale della Favorita e strada Legnaghese, l’azione è stata guidata dai volontari degli Amici di Attila di Bagnolo San Vito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova: 3,5 quintali di rifiuti raccolti in due ore dai volontari

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