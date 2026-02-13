Oggi a Roma si tiene un incontro importante sul tema delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, promosso dal Comitato 10 febbraio e dal Cis. L’obiettivo è fare chiarezza su fatti storici spesso fraintesi o trascurati. Per decenni, questi eventi sono rimasti ai margini del dibattito pubblico, alimentando divisioni e polemiche. Durante il convegno, esperti e storici discutono di come si sia ignorata questa parte della nostra storia per troppo tempo, anche a causa di interpretazioni distorte o di interessi politici. Un’occasione per conoscere meglio una vicenda che ha segnato profondamente molte famiglie italiane.

Per oltre cinquant’anni le foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono rimasti ai margini della coscienza nazionale e ancora oggetto di celebrazioni di parte. Per questo è un’occasione da non perdere il bel convegno che avrà luogo questo pomeriggio presso la Sala Convegni del parlamento europeo a Roma, a piazza Venezia, 6, alle ore 17. Interverranno Silvano Olmi, presidente e animatore del Comitato 10 febbraio; Domenico Gramazi o, segretario generale di Cis; Marino Micich, direttore del museo storico di Fiume; Federico Gennaccari, scrittore ed editore; Agata Gueli, dirigente presso il ministero dell’Istruzione; Robert Triozzi, programma di sviluppo per VVF EcosocOnu; lo storico Bruno Cataldi; Alessandro rosa della Vecchia Colle Oppio; Carlo Scala, presidente del Comitato per il Sì al Referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La verità sulle foibe e sull’esodo, convegno oggi a Roma promosso dal Comitato 10 febbraio e dal Cis

Roma si prepara a ospitare venerdì un convegno sulla verità delle foibe.

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

