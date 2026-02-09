Roma si prepara a ospitare venerdì un convegno sulla verità delle foibe. Promosso dal Comitato 10 febbraio e dal Cis, l’evento si propone di fare luce su un pezzo di storia italiana che per troppo tempo è stato ignorato. La discussione si inserisce in un momento in cui si cercano risposte chiare su quegli eventi che, per oltre cinquant’anni, sono rimasti ai margini della memoria collettiva.

Per oltre cinquant’anni le foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono rimasti ai margini della coscienza nazionale. Si apre la settimana che avrà i suoi momenti clou il 10 febbraio, il Giorno del Ricordo. E un grande convegno avrà luogo venerdì 13 presso la Sala Convegni del parlamento europeo a Roma, a piazza Venezia, 6, all ore 17. Interverranno Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 febbraio; Domenico Gramazio, segretario generale di Cis; Marino Micich, direttore del museo storico di Fiume; Federico Gennaccari, scrittore ed editore; Agata Gueli, dirigente presso il ministero dell’Istruzione; Robert Triozzi, programma di sviluppo per VVF EcosocOnu; lo storico Bruno Cataldi; Alessandro rosa della Vecchia Colle Oppio; Carlo Scala, presidente del Comitato per il Sì al Referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La verità sulle foibe, convegno a Roma venerdì, promosso dal Comitato 10 febbraio e dal Cis

Approfondimenti su Foibe Esodo

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Foibe Esodo

Argomenti discussi: Foibe: che Eric Gobetti stia fuori dalla scuola; Dalle foibe all'esilio: il dovere della memoria per non dimenticare chi eravamo; Lunedì incontro a Moscufo sulle Foibe; Il Consiglio regionale celebra il Giorno del Ricordo: Sulle foibe non esistono ambiguità possibili: chi fugge, sceglie il silenzio, e il silenzio è una responsabilità.

FOIBE, LA VERITÀ RIMOSSA E LA RESPONSABILITÀ DELLA SINISTRA ITALIANALa tragedia delle foibe non è solo una pagina dolorosa della storia nazionale, ma rappresenta anche il simbolo di una rimozione politica lunga 81 anni. Un dramma che oggi è possibile ricostruire attra ... opinione.it

Vandalizzata la targa ai Martiri delle FoibeAtto vandalico ai danni della memoria storica a Latina, dove la targa dedicata ai Martiri delle Foibe è stata ritrovata spezzata e gravemente danneggiata. A denunciare l’accaduto è CasaPound Latina, ... latinaoggi.eu

Rosamunda's. Piero Piccioni · Arizona Dreaming (Remastered). La verità dietro la frase "l'abbiamo terminato" Via Giuseppe Zanardelli 24, Roma (a 2 minuti da Piazza Navona) 06 31078633 #visitingrome #pizzaitaliana #bestpizzaintown #migliorpizza # facebook