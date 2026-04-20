Due cittadini romeni di 25 e 35 anni sono stati arrestati poco dopo aver svaligiato un supermercato e fuggiti a bordo di un’auto con la refurtiva nel bagagliaio. La fuga è durata poco, poiché hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri, che ha subito fermato il veicolo. Gli agenti hanno sequestrato la merce e condotto i due uomini in caserma per le verifiche del caso.

Svaligiano il supermercato e fuggono in auto con la refurtiva nel portabagagli. Ma, poco dopo, incrociano una pattuglia dei carabinieri: due cittadini romeni di 25 e 35 anni arrestati per ricettazione. Condotti in caserma per accertamenti, sono stati portati a san Vittore. La merce rubata, generi alimentari confezionati e cartucce per stampanti per quasi 3.000 euro, è stata restituita interamente ai proprietari. Tutto, a quanto ricostruito, era stato rubato poco prima dagli scaffali del supermercato Galassia di Melzo, poco lontano. È successo a Gorgonzola, dove, l’altra sera, i carabinieri della stazione, impegnati in un routinario servizio di controllo su strada, hanno fermato l’auto sospetta, che stava attraversando il territorio cittadino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Subito arrestati dopo il colpo al supermarket

Il Superpoliziotto Del Supermercato (film 2009) TRAILER ITALIANO

Notizie correlate

Leggi anche: Presa la banda dei supermarket. Inseguiti dopo il colpo fallito, 5 arresti in una palazzina

Arrestati un uomo e una ragazza. Rapina alla ex e al supermarketUno si presenta dalla ex, la aggredisce e la rapina, l’altra prende di mira una commerciante e con la forza le ruba 200 euro.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Subito arrestati dopo il colpo al supermarket; Caltanissetta, rapina in tabaccheria: due arresti e un denunciato. Presi subito dopo il colpo con la refurtiva a bordo di un’auto a noleggio -; Risolto il cold case dell’imprenditore ucciso a Pulsano: 13 anni dopo arrivano gli arresti; Superano il confine a Como Brogeda con oltre 90 ovuli di droga: quasi due chili tra eroina e cocaina, arrestati.

Subito arrestati dopo il colpo al supermarketSvaligiano il supermercato e fuggono in auto con la refurtiva nel portabagagli. Ma, poco dopo, incrociano una pattuglia ... ilgiorno.it

Caltanissetta, così hanno rapinato una tabaccheria e sono fuggiti al cimitero: malviventi arrestatiDue pregiudicati arrestati e un complice denunciato dopo una rapina in tabaccheria a Caltanissetta. Refurtiva recuperata dalla Polizia. virgilio.it

Salento: arrestati due coniugi per molestie e minacce alla vicina di casa Due coniugi arrestati a Spongano per molestie e minacce alla vicina di casa. La vittima, già sotto misura di tutela, ha subito persecuzioni che sono state fermate grazie all'intervento dei facebook