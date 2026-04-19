Due persone sono state arrestate in relazione a due episodi di rapina. Un uomo si è presentato presso l’abitazione della ex e ha aggredito e derubato la donna. Contestualmente, una ragazza ha aggredito una commerciante e le ha sottratto con la forza 200 euro dal negozio. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di entrambi gli episodi.

Uno si presenta dalla ex, la aggredisce e la rapina, l’altra prende di mira una commerciante e con la forza le ruba 200 euro. Entrambi sono finiti nella rete dei carabinieri e denunciati per rapina aggravata. Nello specifico i militari dell’Arma di Falerone, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile di Montegiorgio, hanno denunciato uno straniero di 48 anni, per il reato di rapina aggravata. L’uomo si era presentato presso l’abitazione della ex fidanzata pretendendo con toni minacciosi la restituzione di uno smartphone precedentemente regalato alla donna. Al rifiuto di quest’ultima, e incurante della presenza della figlia minore della vittima, l’aggressore ha innescato una colluttazione riuscendo a sottrarre con la forza l’apparecchio prima di dileguarsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestati un uomo e una ragazza. Rapina alla ex e al supermarket

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