L’Italia ha mostrato attenzione verso la regione di Hormuz, evidenziando un passo verso una posizione più strategica. Un esperto ha spiegato come i numeri relativi alla strategia nazionale puntino a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia e a diversificare le fonti di approvvigionamento. Durante una crisi energetica, il governo ha deciso di incontrare direttamente i principali fornitori di energia, senza delegare completamente ad altri.

“I numeri della strategia italiana per ridurre la dipendenza dalla Russia e costruire un sistema energetico più sicuro e diversificato spiegano come in piena crisi energetica la premier non sia stata con le mani in mano ma si è recata personalmente dai principali fornitori. Una postura nell’interesse del Paese”. Lo dice a Formiche.net il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, segretario della Commissione Esteri della Camera e membro Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Osce, dove è vicepresidente del Comitato antiterrorismo. “Il vertice di venerdì a Parigi, tra i 4 grandi d’Europa, – precisa – è uno sprone all’Ue affinché gli Europei siano nelle condizioni di contribuire alla tutela dei propri stessi interessi, politici ed energetici”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Su Hormuz l’Italia ha dato un segnale di consapevolezza strategica. Loperfido spiega perché

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Ha ragione #Crosetto. L’Italia deve partecipare alla missione per #Hormuz, con o senza l’ #Onu. #politicaestera #RespiraLibertà x.com