Dopo tre settimane dall’inizio del conflitto tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran, i tre pilastri della politica estera italiana in Medio Oriente tornano a essere al centro dell’attenzione. Un esperto spiega perché questa situazione sia particolarmente significativa per la posizione dell’Italia nella regione. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa fase di tensione e sul ruolo che il nostro paese potrebbe assumere.

Dopo tre settimane dall’inizio del conflitto che vede Israele e gli Usa contrapposti all’Iran, l’Italia sottoscrive un documento con Regno Unito, Francia, Giappone, Germania e Olanda con riferimento alla libera navigazione degli Stretti di Hormuz e chiede, a premessa del possibile invio di unità navali nell’area, una legittimazione da parte dell’Onu. Questa fatto, se non intervengono ripensamenti, sempre possibili nella caotica situazione che stiamo vivendo, dal punto di vista del posizionamento internazionale italiano segna un importante accadimento: un allontanamento dalla linea Maga e sovranista che, ad oggi, ha condizionato il Governo e un ritorno al tradizionale approccio onusiano e europeo dell’Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Su Hormuz tornano i tre pilastri della politica estera italiana. Serino spiega perché è rilevante

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