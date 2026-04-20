Una donna di 26 anni è stata trovata morta circa un mese dopo aver subito uno stupro da parte di un uomo di origini nigeriane avvenuto la sera dell’8 marzo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sulle circostanze della sua morte, che si è verificata dopo un periodo di difficoltà personale. Non sono ancora state rese note eventuali cause o dettagli specifici riguardanti la sua scomparsa.

L’obiettivo della Procura era farle ripetere per l’ultima volta il racconto di quella notte infernale, per inchiodare alle sue responsabilità l’uomo che l’aveva violentata, un ventisettenne nigeriano arrestato all’alba del 9 marzo. Ma la notifica è tornata indietro con sopra scritto “persona offesa deceduta”. La mattina del 4 aprile è stata trovata senza vita in una struttura ricettiva di via Picone. A lanciare l’allarme è stato il coetaneo che aveva trascorso la notte con lei, uscito per fare colazione, che al ritorno l’ha trovata esanime sul letto. L’autopsia, effettuata qualche giorno dopo, ha dato un responso chiaro: l’assunzione di una dose eccessiva di metadone le aveva provocato un arresto cardiaco.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Stuprata da un nigeriano la sera dell’8 marzo, 26enne trovata morta un mese dopo

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