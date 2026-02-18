Donna trovata senza vita in casa | era morta da un mese

Una donna di 64 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di via San Giuliano a Pordenone, dove era deceduta circa un mese fa. La scoperta è avvenuta dopo che un inquilino ha segnalato una perdita d’acqua proveniente dalla banca sotto il condominio. I vicini, preoccupati per il prolungato silenzio, hanno chiamato le forze dell’ordine. Quando sono entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo della donna ormai senza vita. La causa del decesso resta da accertare, mentre le indagini continuano.

Il fatto è successo in via San Giuliano a Pordenone. L'allarme è scattato dopo che è stata segnalata una perdita d'acqua Una donna di 64 anni è morta nella sua abitazione in via San Giuliano a Pordenone. L'allarme è scattato seguito di una segnalazione di una perdita d'acqua nella banca presente sotto il condominio. Le forze dell’ordine, a quel punto, sono intervenute insieme ai vigili del fuoco per capire l’origine del problema segnalato nei pressi dell’edificio. Gli agenti, riporta il Messaggero Veneto, si sono poi concentrati sull'appartamento della donna, considerando l'odore insolito proveniente dalla casa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

