Bari 26enne denuncia stupro in strada ma la trovano morta un mese dopo in un b&b | Procura va avanti con l’accusa

A un mese dalla denuncia di una giovane donna di 26 anni che aveva accusato uno stupro commesso in strada, le autorità hanno appreso della sua morte in modo accidentale. La procura aveva programmato un nuovo interrogatorio attraverso un incidente probatorio, ma durante le operazioni di notifica si è scoperto che la vittima era deceduta. Le indagini proseguono, con l’accusa ancora in atto nei confronti dell’individuo coinvolto.

La procura intendeva riascoltare di nuovo la vittima della violenza sessuale attraverso un incidente probatorio ma purtroppo quando la polizia ha tentato di notificare la fissazione dell’udienza ha scoperto che era già deceduta. I PM hanno deciso comunque di andare avanti con l'accusa nei confronti di un ventisettenne accusato dello stupro disponendone il giudizio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Civitanova Marche, 26enne trovata morta in un B&b: accertamenti in corsoUna ragazza italiana di 26 anni è stata trovata morta nella stanza di un B&b a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Chi è Rita Sanitate, la 26enne morta nell'incidente sulla strada Mola RutiglianoAveva 26 anni Rita Sanitate, la giovane donna morta nel terribile incidente avvenuto questa notte sulla provinciale tra Mola e Rutigliano.