Sedia lanciata dalla finestra della scuola colpita una 18enne a La Spezia Lo studente | Solo una bravata

Una ragazza di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra della scuola Capellini-Sauro a La Spezia. Un episodio che ha sorpreso tutti e che ha portato i soccorritori sul posto. Lo studente coinvolto si è limitato a dire che si trattava di una

Una studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra del Capellini-Sauro a La Spezia. Ferita lievemente, è stata soccorsa e dimessa. Il minorenne responsabile è stato individuato e sentito dai carabinieri: ha spiegato di aver agito senza l'intenzione di fare del male.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su La Spezia Scuola La Spezia, sedia lanciata dalla finestra della scuola colpisce studentessa: l’autore parla di “bravata”, ma rischia provvedimenti Una ragazza di 14 anni si è ferita ieri mattina a La Spezia quando una sedia lanciata dalla finestra di una scuola l’ha colpita in volto. Tragedia sfiorata a scuola: sedia lanciata dalla finestra, colpita una studentessa Una scena che poteva finire in tragedia, questa mattina alla Spezia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su La Spezia Scuola Argomenti discussi: Sedia lanciata da una finestra del Capellini – Sauro: colpita una studentessa; La Spezia, sedia lanciata dalla finestra della scuola colpisce studentessa: l'autore parla di bravata, ma rischia provvedimenti; Sedia lanciata dalla finestra della scuola, colpita una studentessa: Tragedia sfiorata; Tragedia sfiorata a scuola | sedia lanciata dalla finestra colpita una studentessa. Getta una sedia dalla finestra della scuola e colpisce una studentessa ferendolaUna studentessa diciottenne è rimasta ferita alla Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro. Al momento le condizioni d ... blitzquotidiano.it Lancia una sedia dalla finestra della scuola, ferita una studentessa a La SpeziaUna studentessa diciottenne è rimasta ferita a La Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all'interno dell'istituto superiore Capellini-Sauro. La giovane non è grave. L' ... msn.com Tragedia sfiorata a scuola: sedia lanciata dalla finestra, colpita una studentessa x.com Il presidente Mattarella ha insignito Mauro Glorioso, giovane palermitano colpito nel 2023 da una bici lanciata dai murazzi di Torino e da allora in sedia a rotelle, dell'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica “per non essersi arreso alle avversità della vita", - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.