Studente investito sulle strisce in bicicletta | Chi si è allontanato non rispetta i diritti dei minori

Nella mattinata di mercoledì 16 aprile 2026, si è verificato un incidente in via Gemelli a Pordenone, quando uno studente in bicicletta è stato investito sulle strisce pedonali. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha commentato l’accaduto, affermando che chi si allontana senza rispettare i diritti dei minori compie un'azione che non rispetta le norme di sicurezza e tutela dei più giovani.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha preso posizione in merito all’incidente verificatosi nella mattinata di mercoledì 16 aprile 2026 in via Gemelli, a Pordenone. Uno studente di 12 anni, intorno alle 7:55, è stato investito sulle strisce pedonale da.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dodicenne in bici investito sulle strisce: l'automobilista prima si ferma e poi fugge senza chiamare i soccorsi Leggi anche: Bambino investito sulle strisce pedonali a Orte Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ettore Parisi muore dopo sei giorni di agonia, il pensionato era stato investito da un suv mentre attraversava la strada in piazza; Investito dal tir mentre va a scuola. Lieve miglioramento per il 15enne; Malore all'asilo, soccorsa bambina di 3 anni; Addio a Mattia, 16 anni: Casal Monastero si ferma per l’ultimo saluto. Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore stava rientrando a casa: il dolore della scuolaTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmessaggero.it ROMA EST – Investito sulle strisce, Mattia Rizzetti muore a 16 anniTragico incidente stradale nella notte di Pasqua a Casal Monastero, estrema periferia Est di Roma. A perdere la vita all’alba di ieri, domenica 5 aprile, è stato Mattia Rizzetti, studente di 16 anni, ... tiburno.tv Le drammatiche immagini dell'incidente dell'Infernetto dove un Suv ha investito uno studente di 13 anni abbattendo la recinzione della scuola facebook