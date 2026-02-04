Investire nell’Hard Power significa scommettere sul futuro Parola di Mollicone

Roberto Arditti mette in chiaro che investire nell’Hard Power significa puntare sul futuro. Secondo il suo libro “Hard power. Perché la guerra cambia la storia”, gli attori che fanno la differenza nelle crisi di oggi sono quelli che hanno capacità militari, tecnologiche e industriali. In altre parole, chi dispone di forza “pesante” può influenzare gli eventi e decidere le sorti delle situazioni più delicate.

Se c’è un messaggio che attraversa le pagine del volume di Roberto Arditti, dal titolo Hard power. Perché la guerra cambia la storia, è che gli attori che contano davvero nelle crisi contemporanee sono quelli che dispongono di forza “pesante”: militare, tecnologica, industriale. Come scrive l’autore, la sconfitta del nazismo non è avvenuta grazie a dichiarazioni solenni, ma con lo sbarco in Normandia – oltre 5.000 navi, circa 11.000 velivoli, un apparato logistico senza precedenti. Di fronte a “nemici poderosi e irriducibili”, la strada per giungere alla vittoria deve appoggiarsi sull’uso della forza, in una dimensione così potente da indurre la controparte a cedere. 🔗 Leggi su Formiche.net

