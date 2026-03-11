Due sorelle camminavano sulla spiaggia di Cabo San Lucas, in Baja California, quando hanno notato due pesci dall’aspetto insolito. Il video mostrato registra il momento in cui le due donne si trovano di fronte a questi esemplari rari. L’avvistamento si è verificato in un tratto di spiaggia poco frequentato, attirando l’attenzione per la loro presenza insolita.

Due sorelle stavano passeggiando sulla spiaggia di Cabo San Lucas, nella Baja California, in Messico, quando si sono imbattute in un rarissimo avvistamento. Le due hanno incontrato due pesci remo, anche detti “ pesci dell’apocalisse “. Invece di osservare la scena chiamando le autorità preposte, una delle due ha deciso di intervenire e insieme ad alcuni bagnanti presenti in spiaggia ha spinto i pesci di nuovo verso acque profonde. Ma cosa sono i pesci remo e perché sono chiamati così? I pesci regalecus glesne sono i pesci ossei più lunghi al mondo con corpi che raggiungono anche i nove metri, sono caratterizzati da un corpo lungo simile a un nastro con un colore argentato che diventa rossastro lungo la cresta dorsale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Passeggiano sulla spiaggia e si imbattono in due “pesci dell’Apocalisse”: il raro avvistamento di due sorelle – Video

Articoli correlati

La foca monaca “passeggia” in spiaggia la vigilia di Natale: il video dell’avvistamento nelle MarcheUna foca monaca è stata avvistata e filmata in spiaggia la vigilia di Natale a Numana, nelle Marche.

Una “medusa fantasma gigante” volteggia con eleganza in un canyon sottomarino: il raro avvistamento al largo dell’ArgentinaDurante un’immersione per esplorare il muro del canyon sottomarino Colorado-Rawson, i piloti del veicolo telecomandato SuBastian hanno filmato una...

Tutto quello che riguarda Passeggiano sulla spiaggia e si...

Argomenti discussi: Torrione, demolito il chiavicone: prosegue il ripascimento sul litorale; SCIENZ@SCUOLA/ Autunno e biodiversità: fare scienza nella classe prima.

Passeggiano su Spiaggia Rosa a Budelli, sanzionati 6 turistiStavano passeggiando tranquillamente sull'arenile della Spiaggia Rosa di Budelli nell'arcipelago di La Maddalena, violando il divieto assoluto di accesso alla spiaggia perché area di altissimo pregio ... ansa.it