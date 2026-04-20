All'alba, in una zona rurale della Louisiana, si sono verificati sparatorie che hanno provocato la morte di otto bambini. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli di quanto accaduto, con particolare attenzione a sette delle vittime. Le testimonianze indicano che si sono sentiti dei colpi di arma da fuoco seguiti da urla, in un momento in cui le case erano ancora silenziose. La polizia sta raccogliendo prove e ascoltando i testimoni sul luogo.

All’alba, quando le case dovrebbero essere ancora immerse nel silenzio, qualcosa rompe la quiete. Prima i colpi, poi le urla. I vicini si affacciano, qualcuno chiama i soccorsi, altri restano paralizzati senza riuscire a capire cosa stia accadendo. In pochi minuti, la scena diventa irreale. Le sirene riempiono l’aria, le strade si bloccano, mentre gli agenti cercano di ricostruire una violenza che sembra impossibile da spiegare. Dentro quelle abitazioni, la tragedia è già compiuta. Una strage familiare ha sconvolto la Louisiana, dove un uomo ha ucciso otto bambini, di cui sette suoi figli, prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage in Louisiana: uccide otto bambini, ora la verità su sette di loro. “Allucinante”

Notizie correlate

Sparatoria in Louisiana, sette degli otto bambini uccisi erano figli del killerSette degli otto bambini uccisi in una sparatoria in Louisiana erano figli del killer.

Otto bambini uccisi in una strage in Louisiana, lite domestica finisce in carneficina: il killer è mortoUna domenica mattina di sangue ha sconvolto la città di Shreveport, nel nord della Louisiana.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Strage di bambini in Louisiana: otto vittime tra i tre e i 14 anni. Ucciso l'aggressore; Louisiana, spara e uccide 8 bambini da 1 a 14 anni. La polizia: Killer neutralizzato, lite domestica; Sparatoria in Louisiana: uccide 7 figli e un nipote tra gli uno e gli 11 anni. Il killer è il veterano di guerra Shamar Elkins; Otto bambini uccisi in una strage in Louisiana, lite domestica finisce in carneficina: il killer è morto.

Strage in Louisiana, 7 degli 8 bambini uccisi erano figli del killerLa polizia ha identificato Shamar Elkins come l'autore della sparatoria e unico sospettato. Sette degli otto bambini uccisi erano suoi figli, ha dichiarato il portavoce della polizia Christopher ... adnkronos.com

Strage in Usa, uomo uccide 8 bambini: 7 erano suoi figliShreveport, 20 apr. (askanews) - Strage familiare in Louisiana. Nella città di Shreveport, domenica mattina, un uomo ha sparato e ucciso 8 bambini, di questi 7 erano i suoi figli. Ci sono anche due fe ... libero.it

Strage in Louisiana: uccide otto bambini, sette erano suoi figli. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2026/04/19/sparatoria-in-louisiana-otto-bambini-morti-_ee026296-e49d-489f-b494-7920c9952bb9.html - facebook.com facebook

Strage in Louisiana: uccide otto bambini, sette erano suoi figli #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com