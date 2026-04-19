A Shreveport, in Louisiana, si è verificata una terribile sparatoria durante una lite domestica, che ha portato alla morte di otto bambini e al ferimento di due donne. L'autore dell'episodio, che potrebbe essere il responsabile dell'attacco, è stato successivamente trovato morto. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Una domenica mattina di sangue ha sconvolto la città di Shreveport, nel nord della Louisiana. Quella che le autorità locali hanno definito una “lite domestica” si è trasformata in una delle peggiori stragi degli ultimi anni: otto bambini, di età compresa tra i 15 mesi e i 14 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Il bilancio totale conta dieci persone colpite: oltre ai minori deceduti, due donne sono rimaste ferite e lottano ora per la vita in ospedale. Otto bambini uccisi in una strage in Louisiana La notizia della strage è riportata da Adnkronos. Il capo della polizia locale, Wayne Smith, visibilmente scosso, ha descritto una situazione catastrofica: “Siamo di fronte a una scena del crimine vastissima, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Otto bambini uccisi in una strage in Louisiana, lite domestica finisce in carneficina: il killer è morto

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