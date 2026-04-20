Il 25 febbraio 2023 alle 23.03, gli uffici di Frontex in Polonia segnalano alla sala operativa militare di Roma la presenza di un barcone a circa 40 miglia dalla costa, con “possibili migranti a bordo”. Quella notte, si verifica la tragedia di Cutro, con 94 vittime e sei militari coinvolti. Tuttavia, questa notizia non riceve grande attenzione nei media e nelle cronache ufficiali.

Alle 23.03 del 25 febbraio 2023 la notizia era già arrivata. Gli uffici polacchi di Frontex comunicano alla sala operativa militare romana l’avvistamento di un barcone con “possibili migranti a bordo” a circa 40 miglia dalla costa. Alle 23.20 il comandante del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, scrive in chat: “so migranti”. A bordo del caicco Summer Love ci sono oltre 180 persone. Alle 4.30 il legno si schianta sulle secche di Steccato di Cutro. Le vittime accertate sono 94, tra cui 34 minorenni. A Crotone esiste un processo su tutto questo. Sei militari imputati di omicidio e naufragio colposi: quattro della Guardia di Finanza, due della Guardia Costiera.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Strage di Cutro, il processo che non… si vede: 94 morti e sei militari imputati non fanno notizia

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