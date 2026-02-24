Processo Cutro | sei militari a giudizio per il naufragio del 2023

Il naufragio di Cutro del 2023 ha portato alla discussione legale con sei militari chiamati a rispondere delle operazioni di soccorso. La causa deriva dalla gestione delle attività di salvataggio durante la tragedia che ha causato decine di vittime. Oggi si apre una nuova udienza nel procedimento giudiziario, mentre la comunità locale ricorda ancora quei momenti drammatici con eventi pubblici e commemorazioni. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi.

Tre anni dopo il naufragio di Cutro, la comunità crotonese torna a chiedere verità e giustizia. Oggi, 24 febbraio 2026, si apre una nuova udienza del processo sulla gestione dei soccorsi, mentre iniziative culturali e civili rievocano la tragedia del 26 febbraio 2023, in cui persero la vita decine di migranti. Tra Crotone e Steccato di Cutro, un programma di eventi promosso dalla Rete 26 Febbraio intreccia memoria, impegno civile e riflessione sulle politiche migratorie. L'udienza vede imputati sei militari, quattro della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera, chiamati a rispondere delle scelte operate durante la notte del naufragio.