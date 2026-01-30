Processo a Crotone per l’episodio di Cutro | sei imputati davanti al giudice

A Crotone si è aperto il processo per l’incidente di Cutro, che ha fatto scalpore quest’anno. Sei imputati sono in aula davanti al giudice, mentre si cercano responsabilità e si ricostruiscono i fatti di quella notte drammatica.

Si è aperto a Crotone il processo per l'episodio di Cutro, avvenuto nel 2023, che ha scosso l'opinione pubblica italiana per la drammaticità degli eventi e le gravi accuse che ne sono seguite. Sei persone sono state formalmente imputate davanti al tribunale di Crotone, accusate di diversi reati connessi a quanto accaduto in quel tratto di costa del Mar Jonio. L'evento, che ha coinvolto un gruppo di migranti in transito verso l'Europa, è stato descritto da fonti investigative come un'azione di estrema violenza, con accuse di omicidio colposo, violenza privata, abuso di ufficio e violazione del dovere di soccorso.

