Discarica a cielo aperto a due passi dallo stadio comunale | FOTO
Questo testo segnala la presenza di una discarica a cielo aperto vicino allo stadio comunale di Mondragone. La segnalazione, fatta dalle guardie ambientali del Wwf Caserta, evidenzia un problema ambientale che richiede attenzione e intervento per tutela del territorio.
Ennesima discarica a cielo aperto nel comune di Mondragone è quella segnalata dalle guardie ambientali del Wwf sezione Caserta.Pneumatici, guaine, materiale di risulta tra cui eternit, materassi, cassette in plastica utilizzate per il settore ortofrutticolo, mobili, mattonelle, vetri, solventi.🔗 Leggi su Casertanews.it
