Cucina italiana patrimonio Unesco nasce l’autorità nazionale | cosa farà

L’Its Academy Bact ha proposto al Senato di creare un’Autorità nazionale per la tutela della cucina italiana, riconosciuta come patrimonio Unesco. La causa di questa iniziativa deriva dalla crescente richiesta di proteggere e valorizzare le tradizioni gastronomiche del paese. L’obiettivo è migliorare la qualità e la promozione dei piatti tipici, coinvolgendo chef, produttori e istituzioni. La proposta mira a rafforzare l’identità culinaria italiana in modo concreto.

L'Its Academy Bact ha presentato al Senato una proposta di legge per istituire un' autorità garante per la cucina italiana. Il ruolo di questa nuova istituzione sarebbe quello di definire gli standard legati alla dieta mediterranea e alla qualità delle materie prime e di integrare il rispetto dell'ambiente con la cucina tradizionale. L'istituzione dell'autorità garante per la cucina italiana dovrebbe essere una conseguenza del riconoscimento dell' Unesco, che ha definito il modo in cui gli italiani si approcciano alla cucina come patrimonio immateriale dell'umanità. L'autorità dovrebbe avere anche un ruolo importante nel garantire la conservazione e l'espansione del valore economico del settore agroalimentare.