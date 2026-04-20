Alcuni artisti fanno della politica il fulcro della loro arte. Altri, invece, pur trattando di temi diversi sono in prima linea quando vi è la necessità di prendere posizione. Diversi artisti irlandesi, tra cui Kneecap, The Mary Wallopers, Fontaines D.C. e Annie Mac non hanno esitato a prendere parte alla campagna Stop The Game. Ma di cosa stiamo parlando nello specifico e, soprattutto, cosa c’entra la politica? In Irlanda gli artisti sono in prima linea con Stop The Game. La campagna Stop The Game è un’iniziativa di estremo impatto che mira a boicottare la partita di UEFA Nations League tra Irlanda e Israele. Sono molte le figure pubbliche...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stop The Game: la campagna contro la Nations League Irlanda-Israele. «Giocare significa sostenere il genocidio»

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