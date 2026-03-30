Il governo italiano ha espresso solidarietà nei confronti di alcuni religiosi che questa domenica non hanno potuto celebrare la messa nel Santo Sepolcro, a causa di interventi delle autorità israeliane. La vicenda riguarda una protesta contro le restrizioni imposte durante la Domenica delle Palme. La situazione ha suscitato reazioni ufficiali e ha attirato l’attenzione su quanto accaduto nel luogo sacro.

di Riccardo Capanna “Il Governo italiano esprime vicinanza al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autorità israeliane hanno impedito oggi di celebrare la messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro di Gerusalemme è luogo sacro della cristianità, e in quanto tale da preservare e tutelare per la celebrazione dei riti sacri. Impedirne l’ingresso al Patriarca di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa, peraltro in una solennità centrale per la fede qual è la Domenica delle Palme, costituisce un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunità che riconosca la libertà religiosa”. Serviva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non un genocidio: serviva una messa non celebrata per protestare contro Israele

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