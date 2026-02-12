Leonardo Bonucci ha annunciato che l’Italia affronterà tre delle migliori nazionali al mondo nel prossimo girone di Nations League. Il difensore della Juventus ha detto che il vero obiettivo è andare in campo e giocarsela, senza nascondersi. Dopo il sorteggio, Bonucci ha lasciato intendere che la squadra è pronta a sfidare le grandi e a fare il massimo.

Leonardo Bonucci ha parlato dopo il sorteggio del girone di Nations League per l’Italia. Vediamo insieme le parole dell’ex difensore bianconero. La Juve segue da vicino le dinamiche azzurre, dove una sua vecchia gloria è protagonista nello staff tecnico. Leonardo Bonucci, oggi collaboratore del commissario tecnico, ha espresso il suo pensiero dopo il sorteggio di Nations League. ULTIMISSIME JUVENTUS L’urna non è stata benevola: l’ Italia dovrà vedersela con Francia, Belgio e Turchia nel Gruppo 1. Il membro dello staff ha sottolineato la difficoltà del girone, che metterà di fronte agli Azzurri avversari di altissimo livello internazionale, che serviranno però da stimolo per la nostra nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bonucci sul girone di Nations League: «Andremo a giocare con tre delle migliori nazionali al mondo. L'obiettivo è questo»

L’Italia affronta un girone difficile nella fase preliminare della Nations League 202627.

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

