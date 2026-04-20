Stop ai vincoli sulla Pedemontana | 13 Comuni bergamaschi esclusi dalla Tratta D

Dopo una decisione recente, tredici Comuni della provincia di Bergamo sono stati esclusi dai vincoli relativi alla tratta D della Pedemontana, un’autostrada a lunga percorrenza in Lombardia. Complessivamente, ventuno Comuni della regione sono coinvolti dall’eliminazione di questa tratta, che rappresenta una parte significativa del progetto autostradale. La modifica riguarda le modalità di gestione e le restrizioni applicate alle aree interessate.

Sono 21 i Comuni lombardi interessati dall’eliminazione della Tratta D storica dell’autostrada Pedemontana. I paesi bergamaschi che figurano nell’elenco non saranno più tenuti ad inserirla nel proprio Pgt: si tratta di Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Capriate San Gervasio., Chignolo d’Isola, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Suisio, Terno d’Isola. La modifica è stata approvata lunedì 20 aprile dalla giunta di Regione Lombardia con un adeguamento del Piano Territoriale Regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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