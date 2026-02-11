Comuni esclusi dalla comunità | Proteste con iniziative eclatanti

Le tre località di Volterra, Pomarance e Montecatini Valdicecina sono state escluse dall’elenco dei Comuni montani. La decisione ha scatenato la reazione dell’associazione Sos Volterra, che ha organizzato iniziative eclatanti per chiedere di rivedere la classificazione. La protesta si fa sentire forte, con manifestazioni che hanno attirato l’attenzione di molti.

VALDICECINA L'esclusione di Volterra, Pomarance e Montecatini Valdicecina dall'elenco dei Comuni montani scatena la protesta dell'associazione Sos Volterra. L'associazione non usa mezzi termini e punta il dito contro il provvedimento: "La decisione del Governo è profondamente sbagliata ed avrà ripercussioni negative a cascata, in molti ambiti". Oltre al merito della scelta, a pesare è il metodo con cui si è arrivati allo strappo: "Ci chiediamo come sia stato possibile arrivare a questo punto, senza un preavviso che potesse dare la possibilità di mobilitarci, tutti assieme". Il timore è che le rassicurazioni arrivate in queste ore non siano sufficienti a proteggere il futuro dell'area: "Anche se qualcuno sembra promettere ora che non cambierà nulla per le nostre scuole, non ci fidiamo di garanzie di paglia.

