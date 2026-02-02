Di Lorenzo nuovi test a Villa Stuart | stop ridotto per il capitano

La giornata di Di Lorenzo a Villa Stuart si è conclusa con una buona notizia: il capitano del Napoli potrà tornare in campo prima del previsto. Dopo gli ultimi controlli, è stato deciso di ridurre il periodo di stop, permettendo al giocatore di riprendere gli allenamenti in anticipo. La società e il tecnico sperano di riaverlo a disposizione per le prossime partite, mentre i tifosi già sognano il ritorno in campo del loro leader.

Giornata importante per il capitano del Napoli. Giovanni Di Lorenzo sarà sottoposto in mattinata a nuovi accertamenti presso Villa Stuart per valutare con maggiore precisione l’entità dell’infortunio. Filtra un cauto ottimismo: lo stop potrebbe limitarsi a circa un mese e mezzo, consentendo al difensore di rientrare nella fase decisiva della stagione. Un sollievo parziale per l’ambiente azzurro, che però non nasconde l’irritazione per un calendario giudicato eccessivamente pesante. A sottolinearlo è la Repubblica, che racconta come a Castel Volturno il problema non venga più considerato semplice sfortuna. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

