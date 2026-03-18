Non solo Rabiot Chi sono i 10 giocatori più decisivi e quanto cambia con o senza di loro

Un'analisi recente ha valutato l’impatto di diversi giocatori sulle squadre di calcio, calcolando la differenza di punti ottenuti con e senza di loro in campo. Tra i dieci più decisivi, il difensore ha contribuito a un guadagno di un punto con la sua presenza in squadra. La lista include anche altri giocatori che, con la loro presenza, cambiano significativamente il risultato delle partite.

Chi sono i giocatori più decisivi del campionato? Lautaro, Modric, Yildiz, ognuno ha la sua lista dei preferiti ma, cercando di essere oggettivi, si arriva a un dato: la differenza tra i punti fatti da una squadra con un giocatore e senza di lui. Se ne parla molto in questi giorni per Adrien Rabiot. Il Milan, quando lui è in campo, fa 2,35 punti a partita, come l'Inter. Quando Rabiot non c'è, la media scende a 1,44, come il Bologna. Una differenza enorme, di 0,91 punti a partita, una delle 10 più alte tra i circa 500 calciatori di Serie A. La sorpresa, semmai, è che ci sono 9 calciatori con un dato più alto. Nove giocatori più decisivi di lui, alcuni prevedibili, altri molto sorprendenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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