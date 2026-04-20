Stop a feste con palloncini in volo e sagre con stoviglie non riciclabili | Ogni comune sia plastic free

Le autorità locali hanno deciso di vietare l’uso di palloncini in volo durante le feste e le sagre con stoviglie non riciclabili. La richiesta è di adottare ordinanze che rendano i comuni “plastic free”, evitando così l’impiego di materiali inquinanti durante gli eventi pubblici. Questa misura mira a ridurre l’impatto ambientale delle manifestazioni e a promuovere pratiche più sostenibili sul territorio.

Stop a feste con palloncini in volo e sagre con stoviglie non riciclabili: "Ogni comune adotti ordinanze plastic free". È quanto richiesto dagli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra di Capitanata Innocenza Starace, Lorenzo Gagliardi e Fedele Cannerozzi, che hanno inviato ai 61 sindaci della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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