Baveno è il primo comune del Vco a siglare un accordo con l' associazione Plastic Free

Oggi a Baveno è stato firmato il primo protocollo tra un comune del Vco e l’associazione Plastic Free. L’accordo, siglato nella mattina di giovedì 12 marzo, riguarda la collaborazione per promuovere iniziative di tutela ambientale e ridurre l’inquinamento da plastica nella zona. È la prima volta che un ente locale del territorio si impegna formalmente con questa organizzazione.

L'accordo è stato firmato dal sindaco di Baveno Alessandro Monti e da Paolo Copiatti, referente dell'associazione per il Vco. Il protocollo avvia una collaborazione finalizzata a promuovere attività di sensibilizzazione ambientale, iniziative di volontariato e progetti educativi rivolti a cittadini e scuole. "La firma di questo protocollo rafforza l'impegno della nostra amministrazione nella tutela dell'ambiente e nella promozione di comportamenti responsabili - ha dichiarato il sindaco Alessandro Monti -. Collaborare con realtà come Plastic Free significa coinvolgere la comunità e costruire insieme un futuro più sostenibile per il nostro territorio". 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Tutela dell’ambiente. Il Comune firma l’accordo con la ’Plastic Free Onlus’Il Comune rafforza l’impegno per la tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento da plastica. A lezione di tutela dell'ambiente al Nostra Signora: 70 alunni dell'infanzia imparano con l'associazione Plastic Free onlusUna prima lezione, teorica, molto partecipata quella degli alunni che hanno fatto domande e compreso come, con piccoli gesti, tutti possono fare... Contenuti e approfondimenti su Plastic Free A Castelmauro il primo EcoEvent cinematografico Plastic FreeE' andato in scena a Castelmauro (Campobasso ) il primo 'EcoEvent' cinematografico Plastic Free. Il Teatro comunale ha ospitato la finale del '50 Ore Contest Cinematografico', trasformando una serata ... ansa.it Niente plastica monouso negli eventi al centro: il municipio lancia l’offensiva plastic freeIl centro storico punta a diventare il primo municipio di Roma Plastic Free. A larga maggioranza e, quindi, con il contributo di buona parte dell’opposizione, il parlamentino guidato da Livio ... romatoday.it