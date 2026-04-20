Durante una trasmissione televisiva, l'allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato di mantenere la calma e di consigliare una camomilla prima di dormire. La squadra si trova attualmente a tre punti dal secondo posto in classifica, che è occupato da due avversarie. La prossima settimana si giocherà uno scontro diretto contro una delle squadre che precedono in classifica.

La classifica oggi parla chiaro: la Juventus di Luciano Spalletti è a tre punti dal secondo posto in classifica occupato da Milan e Napoli, nella settimana che porta allo scontro diretto con i rossoneri. La vittoria netta contro il Bologna – 2 a 0 con le reti di David e Thuram – lancia i bianconeri verso la prossima Champions League: ora il vantaggio su Como e Roma si è allungato a 5 punti, quando al termine della Serie A mancano 5 giornate. Il quarto posto è consolidato, ma il finale di stagione della Juve potrebbe anche aspirare al podio della Serie A. “Dopo una partenza un po’ tribolata, con Spalletti si è messa a posto, ha fatto giocare la squadra nel modo giusto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stiamo calmi, una bella camomilla ogni tanto prima di andare a letto”: Spalletti sbotta in diretta tv

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