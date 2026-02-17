Jake Paul-Jutta Leerdam i segreti del loro rapporto | Ogni sera prima che di andare a letto

La coppia formata da Jake Paul e Jutta Leerdam è sicuramente una tra le più in vista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Il puglie e youtuber americano, fidanzato della stella olandese del pattinaggio di velocità, era sugli spalti dell'arena milanese per fare il tifo per la compagna e si è commosso per la sua vittoria. Entrambi hanno però raccontato come i rispettivi lavori li tengano spesso distanti, per questo Jake Paul ha stabilito una regola che segue ogni sera in cui non si possono addormentare abbracciati. In occasione di San Valentino i due si sono scambiati affettuosi messaggi social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jake Paul ha stabilito una regola nella sua relazione con Jutta Leerdam: ogni sera, prima che lei vada a dormire, lui le invia un messaggio.

Jutta Leerdam, campionessa olimpica olandese, ha fatto il suo debutto ai Giochi di Milano Cortina 2026 vincendo l’oro nei 1000 metri con record olimpico.

