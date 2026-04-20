Stella si sta avvicinando alla verità sulla morte del collega Cairo e di Paolo. La fiction La buona Stella, trasmessa su Rai 1 e disponibile su RaiPlay alle 21.30, prosegue con la seconda puntata che riguarda la sparatoria avvenuta in una birreria a Roma. La narrazione segue le indagini e i personaggi coinvolti in questo episodio violento.

P rosegue su Rai 1 e RaiPlay (alle 21.30) la fiction La buona Stella con la seconda puntata sulla sparatoria avvenuta nella birreria a Roma. Nella puntata ci si concentra anche sulla fuga di Simone e della famiglia in Calabria. Mentre il fratello di Paolo, rimasto ucciso durante un’operazione condotta da Stella, decide di collaborare con la poliziotta sul caso Cairo. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Una poliziotta ribelle è la star di “La buona stella”, nuova serie crime di Rai 1 Cairo è stato ucciso, e Stella vuole capire che cosa lo legasse agli affari del latitante Ferrigno e forse anche alla morte di Paolo, avvenuta 18 mesi prima.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stella si avvicina sempre più alla verità sulla morte del collega Cairo e dell'amato Paolo

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