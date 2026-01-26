Morte di Paolo Medico la Garante dell' Infanzia | No alle polemiche si arrivi alla giusta verità

La morte di Paolo Medico, Garante dell'Infanzia, ha suscitato molte reazioni. La Garante Monica Sansoni invita a evitare polemiche e a concentrarsi sulla ricerca della verità. In attesa di chiarimenti ufficiali, si sottolinea l'importanza di un confronto sereno e rispettoso, affinché si faccia luce su quanto accaduto e si possa agire con fermezza e responsabilità.

"Attendiamo che si faccia luce", sono le parole della Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni dopo la notizia del sit in di protesta e solidarietà a sostegno della dirigente scolastica del Pacinotti degli studenti dell'istituto: "Ho appreso la notizia del sit - in, ma soprattutto la motivazione che ha generato tale necessità, mi lascia molteplici dubbi. I nostri giovani hanno diritto a fare le loro manifestazioni, i loro scioperi, ma che tutto ciò non venga strumentalizzato. I ragazzi hanno diritto a una informazione adeguata e approfondita su quanto sta accadendo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Milano, Ambrogino d’Oro ai carabinieri e polemiche per la morte di Ramy: “La verità è ancora sospesa”

Fondi apripista: Erica Stravato è la garante dell'infanzia e adolescenza del ComuneErica Stravato è stata nominata Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Fondi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Provvedimenti disciplinari dopo il suicidio di Paolo Mendico: la famiglia protesta; Ulss 6 Euganea in lutto: si spegne a 62 anni l’oculista Gabriele Paolo; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Roberta Repetto morì dopo l'asportazione di un neo in un centro olistico, il medico Paolo Oneda condannato dalla Cassazione al risarcimento.

Morte di Roberta Repetto, per la Cassazione il medico dovrà risarcire la famigliaLa 40enne morì per un melanoma. Le era stato asportato un neo da Paolo Oneda sul tavolo del centro olistico Anidra a Borzonasca ... rainews.it

Morta dopo rimozione neo, il medico Oneda condannato al risarcimentoLa Cassazione ha ribaltato parzialmente la sentenza dell’appello in cui era stata decisa l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» ... giornaledibrescia.it

TURNI ASCOT La ASL ci comunica che il Dott. Paolo Cossu, Medico ASCoT presso la sede di Oliena, ha segnalato l'impossibilità oggettiva, a causa dell'allerta meteo codice rosso , a raggiungere la sede ASCoT di Oliena per l'espletamento del turno progra - facebook.com facebook