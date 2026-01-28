Il mercato dell’Inter si complica. Un obiettivo nerazzurro sembra ormai destinato a lasciare la Serie A e avvicinarsi alla Premier League. La trattativa si fa sempre più difficile e il giocatore potrebbe presto cambiare maglia. La società nerazzurra ora deve correre ai ripari.

Inter News 24 Mercato Inter, un obiettivo dei nerazzurri sembra sempre più lontano dalla Serie A: ecco di chi parliamo. Il futuro di Brooke Norton-Cuffy potrebbe essere lontano da Genova già prima del 2 febbraio. Il terzino inglese classe 2004, arrivato in estate dall’Arsenal e cresciuto esponenzialmente sotto la guida di Daniele De Rossi, è diventato l’oggetto del desiderio di diversi club europei. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ Everton della famiglia Friedkin avrebbe rotto gli indugi per riportare il calciatore in patria, ma non è l’unico club di Premier League ad aver bussato alla porta del Grifone: anche il Newcastle e il West Ham seguono con attenzione l’evolversi della situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, sfuma un colpo? Un obiettivo nerazzurro si avvicina sempre di più alla Premier League: ecco di chi si tratta

