Ufficiale | Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027

Durante la serata finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha passato il testimone a Stefano De Martino, che ora ricopre il ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’evento si è svolto sul palco dell’Ariston, dove Conti ha ufficializzato il cambio di incarico. Stefano De Martino prenderà così le redini della prossima edizione del festival.

È ufficiale: dal palco dell’ Ariston, nella serata finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha consegnato il testimone a Stefano De Martino. Il conduttore e showman napoletano sarà il nuovo Direttore Artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027. Un annuncio che ha già fatto esplodere il web.? Un passaggio di consegne storico, tra due dei volti più amati della televisione italiana. Stefano De Martino porta con sé carisma, energia e una popolarità trasversale che promette di riscrivere le regole del Festival più seguito d’Italia. L’ attesa per il 2027 è già iniziata. Iscriviti per restare aggiornato su tutto ciò che riguarda Sanremo 2027 Commenta qui sotto: sei pronto per il Festival di Stefano De Martino? Condividi la notizia con tutti i fan del Festival. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Temi più discussi: Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, Fiorello sgancia la bomba ma poi arriva la smentita; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: Gag...; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto Sergio; Stefano De Martino, Roberto Sergio conferma la conduzione di Sanremo poi smentisce: Nessun annuncio.

