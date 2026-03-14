Il Festival di Sanremo 2027 si avvicina e si fanno già i nomi dei possibili co-conduttori di Stefano De Martino. Tra le ipotesi circolano voci su un volto molto amato dal pubblico, che potrebbe affiancarlo durante l’evento. La scelta ufficiale non è stata ancora annunciata, ma l’attenzione resta alta tra gli appassionati.

Il prossimo Festival condotto da Stefano De Martino accende già il toto-co-conduttori: tra le ipotesi emerge un volto amatissimo dal pubblico. Scopriamo di seguito di chi si tratta! Leggi anche: Stefano De Martino si prepara a condurre Sanremo 2027, ecco le sue prima parole: la rivelazione Il conto alla rovescia verso il Festival di Sanremo 2027 è già iniziato. Dopo il passaggio di testimone annunciato sul palco dell’Ariston, l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori si è concentrata sul nuovo capitolo della storica kermesse musicale. A guidare la prossima edizione sarà Stefano De Martino, chiamato a raccogliere un’ eredità importante e a dare un’ impronta personale a uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sanremo 2027, Stefano De Martino ha già scelto uno dei co-conduttori? Spunta un nome amatissimo

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