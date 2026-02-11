Tensioni fra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi | Colpa di Stefano de Martino

Le voci di tensione tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi tornano a circolare, questa volta sulle pagine di Chi. Le due conduttrici non si parlano più come una volta e la causa sembra essere Stefano De Martino. Le indiscrezioni parlano di rapporti ormai rotti da tempo, ma nessuna delle due ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Si torna a parlare in questi giorni di presunte tensioni fra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Le due conduttrici, secondo quanto riporta il settimanale Chi, avrebbero da tempo rotto i rapporti a causa di Stefano De Martino. Così tanto che Belen si rifiuterebbe di partecipare alle trasmissioni in cui è presente anche la Marcuzzi. Tensioni con Belen Rodriguez: Alessia Marcuzzi sparisce da Che tempo che fa. La riprova arriva dopo la sua ospitata a Che tempo che fa dove Belen Rodriguez è stata intervistata per parlare di OnlyFun, il programma comico che conduce su Nove. A molti non è sfuggita, nel corso della trasmissione, l’assenza di Alessia Marcuzzi che ormai da tempo prende parte al blocco finale che riunisce tutti gli ospiti. 🔗 Leggi su Dilei.it

