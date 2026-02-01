Fatture false e prestito da usura Imprenditore e commercialisti scoperti dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Varese ha smascherato un giro di fatture false e prestiti usurari. Gli uomini in divisa hanno scoperto un sistema illegale che coinvolge due commercialisti e un imprenditore di Gallarate. Le indagini hanno portato alla luce un’operazione complicata, con false fatture e prestiti a tassi insostenibili, che danneggiava un imprenditore della provincia di Novara.

GALLARATE (Varese) Concluse le indagini a carico di due commercialisti e un imprenditore di Gallarate svolte dai finanzieri del Comando provinciale di Varese nell'ambito di un'articolata attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria che ha consentito di scoprire un sistema di usura aggravata ai danni di un imprenditore della provincia di Novara. Nel corso degli accertamenti nell'aprile scorso era scattato il sequestro preventivo di circa 110mila euro relativo al profitto dell'attività delittuosa nonché quello relativo all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, pari a oltre 15mila euro.

