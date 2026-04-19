Il mistero delle tante statue religiose decapitate nel Frusinate l’appello del vescovo ai parroci | Vigilate Indaga la Digos

Nel Frusinate, alcune statue religiose sono state trovate decapitate, suscitando preoccupazione tra le comunità locali. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e la Digos sta conducendo verifiche per identificare eventuali responsabili. Il vescovo ha rivolto un appello ai parroci affinché aumentino la vigilanza nelle chiese e nei luoghi di culto. L’indagine prosegue senza che siano stati ancora individuati i motivi o gli autori di questi atti.

C’è un mistero su cui gli inquirenti non riescono ancora a fare chiarezza e che ha a che fare con le statue religiose nel Frusinate. O meglio, con le loro teste. Nell’ultimo periodo, infatti, si sono registrati otto episodi di decapitazione di immagini sacre. Gli ultimi atti vandalici si sono verificati a Ceccano, dove sono state danneggiate una statua di Padre Pio, alta circa 30 centimetri, e quella della Madonna del Fiume. Una raffigurazione di Gesù è stata colpita al volto con tale violenza da staccarsi dal corpo, mentre anche la statua della Vergine è stata profanata. Da alcuni giorni si segnalano episodi analoghi anche ai danni delle edicole votive – piccoli luoghi di culto incastonati nei muri degli edifici – su cui indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Open.online

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