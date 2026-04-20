Stato maxi afflusso di 4,3 miliardi | i giganti alimentano il Tesoro

Lo Stato ha ricevuto un incremento di entrate pari a 4,3 miliardi di euro grazie ai contributi provenienti dalle principali società partecipate. Questa somma rappresenta un aumento rispetto ai periodi precedenti e si riflette nei flussi finanziari delle casse pubbliche. Le aziende coinvolte sono tra le più grandi del settore, con un ruolo importante nel settore economico nazionale. I versamenti hanno contribuito ad aumentare le risorse disponibili per le finanze pubbliche.

Le casse di Stato Spa si riempiono per un valore complessivo di 4,3 miliardi di euro grazie ai contributi versati dalle principali società partecipate. La movimentazione finanziaria, che vede l’anno delle nomine come cornice centrale, è alimentata da un aumento delle cedole previsto per il 2026, con flussi destinati a essere ripartiti tra il Tesoro e Cdp. I giganti del settore alimentano il gettito. Il cuore pulsante di questa maxi torta economica arriva dai colossi industriali che sostengono le finanze della holding pubblica. In particolare, le erogazioni più consistenti sono state confermate dai tre amministratori delegati di Enel, Eni e Poste, i cui vertici sono stati appena ratificati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stato, maxi afflusso di 4,3 miliardi: i giganti alimentano il Tesoro Notizie correlate Uova giganti nel parco di Villa Reale. A Pasquetta grande caccia al tesoroI meravigliosi giardini di Villa Reale a Marlia ospiteranno nel periodo di Pasqua alcune uova giganti a darà vita ad una serie di attività per... Il tesoro nascosto di Khamenei: ecco quanti miliardi vale l’impero della Guida supremaPer oltre trent’anni l’ayatollah Ali Khamenei ha coltivato un’immagine pubblica di sobrietà religiosa, coerente con la retorica rivoluzionaria della... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Valmontone (RM) – Maxi blitz all’Outlet, sei arresti in una duplice operazione dei carabinieri; Maxi incidente sulla tangenziale nord di Torino: dieci veicoli coinvolti, traffico in tilt per i tifosi diretti allo Stadium; Sicurezza, maxi operazione sul territorio provinciale: 7 denunce e due segnalazioni; Maxi sospensione idrica: salvi 3 Comuni del pescarese. Il caso Magherini non è ancora chiuso, lo Stato fa ricorso x.com «Non sono una persona furba, non lo sono mai stato nella vita. Ho sempre preferito fare il giro largo nelle cose, quantomeno mi sono goduto una vista incredibile, a volte da giù e a volte da su. Io penso che ogni cantautore, non voglio usare il termine “artista” - facebook.com facebook