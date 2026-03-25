I lavoratori delle società di handling dell’aeroporto Falcone Borsellino sono in agitazione a causa della mancanza di spazi adeguati per le loro esigenze quotidiane. Secondo quanto riferito, non dispongono di aree sufficienti per pranzare, cambiarsi o custodire gli effetti personali durante il turno di lavoro. La questione ha portato a proteste tra gli operatori, che chiedono interventi per migliorare le condizioni.

“I lavoratori delle società di handling dell’aeroporto Falcone Borsellino costretti a operare senza spazi adeguati per mangiare, cambiarsi e custodire i propri effetti personali”. È la denuncia delle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che parlano di una situazione “non più tollerabile”. A rappresentare il disagio sono Fabio Lo Monaco (Filt Cgil), Concetta Arduino (Fit Cisl), Giuseppe Baglione (Uiltrasporti) e Domenico De Cosimo (Ugl Trasporto Aereo), che evidenziano come “il personale front line e flight line a diretto contatto con i passeggeri, sia oggi privo di locali di refezione e spogliatoi con armadietti personali”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Aeroporto, in stato d'agitazione i lavoratori delle società di handling: "Mancano spazi adeguati per mangiare e cambiarsi"

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