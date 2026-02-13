Scontro sui confini delle farmacie comunali | la svolta al Consiglio di Stato

La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Rosanna De Nictolis, ha deciso di respingere il ricorso di Cinzia D’Angelo e Luigi Beck, che avevano contestato i confini delle farmacie comunali a causa di una presunta illegittimità nella delimitazione delle aree di attività.

La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Rosanna De Nictolis, si è pronunciata sul ricorso proposto da Cinzia D'Angelo e Luigi Beck, in proprio e quali legali rappresentanti della Farmacia Gaia S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maria Caianiello contro il Comune di Teverola, l'Asl Caserta, la Regione Campania, la Farmacia Zagaria S.r.l. e la Farmacia Fertilia S.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella nei confronti dell'Ordine dei Farmacisti di Caserta per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima).