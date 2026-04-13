Ricominciare è una delle cose più difficili che esistano. Eppure è anche quella che, prima o poi, tocca a tutti. La buona stella, nuova serie tv in sei episodi diretta da Luca Brignone, parte esattamente da questo punto: da quel momento in cui la disperazione, se va bene, diventa coraggio. Due protagonisti feriti nel profondo, due vite che si incrociano per caso – o forse per destino – e una fuga on the road lungo le coste della Calabria. Che è, allo stesso tempo, un viaggio dentro sé stessi. La serie va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Due episodi a sera per tre prime serate consecutive, e un cast che mette insieme Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La buona stella stasera in tv: un calciatore in fuga, una poliziotta in bilico e una borsa di soldi che scottano. La nuova serie di Rai 1

La buona stella, cast e quante puntate sono: la trama della nuova serie tv RaiStasera, in prima assoluta su Rai 1, debutta La buona stella, una nuova serie crime che racconta una storia di errori, fughe e possibilità di...

Una nuova vita, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sonoUn luogo dove il silenzio pesa quanto le parole non dette e dove tornare significa affrontare ciò che si è lasciato indietro.