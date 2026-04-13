Stasera su Rai 1 va in onda in prima visione la serie tv intitolata La buona stella. Si tratta di una produzione che rientra nel genere crime e si compone di diverse puntate. La trama si concentra su una vicenda che coinvolge errori, fughe e occasioni di riscatto, offrendo così uno sguardo su una storia complessa e intricata. La serie rappresenta un nuovo appuntamento della rete nel panorama delle produzioni seriali.

Stasera, in prima assoluta su Rai 1, debutta La buona stella, una nuova serie crime che racconta una storia di errori, fughe e possibilità di riscatto. La fiction segue personaggi alle prese con un passato che torna a bussare e con la necessità di rimettersi in piedi quando tutto sembra andare storto. Al centro ci sono scelte che innescano conseguenze difficili da fermare, tra indagini e inseguimenti che tengono alta la tensione. Ma accanto alla componente crime, la serie lascia spazio anche a una dimensione più emotiva, legata alla perdita, ai legami e alle seconde occasioni. Scopriamo il cast e la trama. "La buona...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La buona stella, cast e quante puntate sono: la trama della nuova serie tv Rai

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