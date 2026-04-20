Stasera in TV — lunedì 20 aprile 2026

Stasera in TV i principali canali italiani offrono un'ampia scelta di programmi tra film, serie televisive, trasmissioni di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione si presenta varia e diversificata, con proposte per diversi gusti e interessi. Gli spettatori possono seguire diverse opzioni, dai film di successo alle serie più seguite, passando per approfondimenti giornalistici e dirette sportive.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. La buona stella. Serie TV - In onda alle 21:30. Simone riesce a rubare un camper, sul quale si mette in viaggio assieme ad Alessia e Giada. Stella ( Miriam Dalmazio ), invece, viene convocata da Valerio: le darà una possibilità di dimostrare che ha ragione, indagheranno assieme. Alessia inizia ad avere dubbi soprattutto per i pericoli ai quali sta esponendo Giada.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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