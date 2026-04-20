Standard Liegi-Anversa martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile 2026 alle 20:30 si disputa il quarto turno del gruppo Conference League di Jupiler League, con lo Standard Liegi che affronta l’Anversa. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate, e le quote per le scommesse sono state pubblicate. Il match rappresenta un momento importante del torneo tra due delle squadre più rappresentative del campionato belga.

Turno numero 4 del gruppo Conference League di Jupiler League con lo Standard Liegi di Euvrard opposto all’Anversa.  I rouches sono al momento il principale avversario del Genk alla vittoria del gironcino che assegna un posto in Europa, e la vittoria di Charleroi li ha riportati a -2 dagli smurfs in quella che pare essere una volata a 3 per il primo posto. Dall’altra parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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